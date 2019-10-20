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Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на более качественном процессоре
А именно на Snapdragon 730G
Ранее в сети ходили слухи о том, что китайский гигант Xiaomi готовится перевыпустить модель Redmi Note 8T, который представляет собой аналог Note 8 Pro, но базируясь на Qualcomm. Далее одни слухи сменялись другими, что в конечном итоге привело к тому, что смартфон и вовсе посчитали несуществующим. Однако один из инсайдеров все же дал надежду на обратное.
По словам информатора под ником Sudhanshu Ambhore, телефон все же существует, более того внешне он почти полностью идентичен Redmi Note 8, отличаясь лишь сканером отпечатков пальцев. Предполагается, что устройство будет больше напоминать эту модель, а не Redmi Note 8 Pro, как полагалось ранее.
Благодаря новой утечке подтвердилась и информация о процессоре на котором будет работать новый смартфон, а именно Snapdragon 730G.
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