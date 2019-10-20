Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на более качественном процессоре

По словам информатора под ником Sudhanshu Ambhore, телефон все же существует, более того внешне он почти полностью идентичен Redmi Note 8, отличаясь лишь сканером отпечатков пальцев. Предполагается, что устройство будет больше напоминать эту модель, а не Redmi Note 8 Pro, как полагалось ранее.

Благодаря новой утечке подтвердилась и информация о процессоре на котором будет работать новый смартфон, а именно Snapdragon 730G.