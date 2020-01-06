Xiaomi планирует обогнать Samsung в феврале
Так, если верить популярным интернет-инсайдерам, то Xiaomi хочет выпустить свой юбилейный смартфон — Xiaomi Mi 10 — до 11 февраля, тем самым “смазав” триумф Samsung с их новыми “галактиками”. А китайцам есть что смазывать — судя по официальному постеру Samsung, в рамках собственной презентации компания намерена показать не только Galaxy S с квадратным модулем камеры, но также представить и новое поколение гибких смартфонов, на этот раз выполненное в форм-факторе раскладушки. Да-да, корейцы решили “подглядеть” у Motorola то, как может быть реализован по-настоящему достойный гибкий смартфон.
Что же касательно Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, анонс которых ожидается в один день, то устройства будут работать на базе свежайшего процессора Snapdragon 865, а также иметь от 64 до 108 Мп в основном модуле камеры, в зависимости от модели.