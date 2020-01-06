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Сегодня 17:05

Xiaomi планирует обогнать Samsung в феврале

По крайней мере в вопросе выпуска свежих флагманов
Ни для кого не секрет, что Samsung уже в следующем месяце представит свои новые флагманские смартфоны — либо Samsung Galaxy S11, либо, о чем говорят последние слухи, Samsung Galaxy S20. В любом случае, дата остается неизменной — устройства анонсируют уже 11 февраля текущего года. Но по всей видимости, Xiaomi хочется быть первее, в связи с чем она представит свои флагманы раньше, чем это сделает южнокорейский техногигант.

Так, если верить популярным интернет-инсайдерам, то Xiaomi хочет выпустить свой юбилейный смартфон — Xiaomi Mi 10 — до 11 февраля, тем самым “смазав” триумф Samsung с их новыми “галактиками”. А китайцам есть что смазывать — судя по официальному постеру Samsung, в рамках собственной презентации компания намерена показать не только Galaxy S с квадратным модулем камеры, но также представить и новое поколение гибких смартфонов, на этот раз выполненное в форм-факторе раскладушки. Да-да, корейцы решили “подглядеть” у Motorola то, как может быть реализован по-настоящему достойный гибкий смартфон.

Что же касательно Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, анонс которых ожидается в один день, то устройства будут работать на базе свежайшего процессора Snapdragon 865, а также иметь от 64 до 108 Мп в основном модуле камеры, в зависимости от модели.