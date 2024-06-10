Xiaomi Poco F6 и Poco X6 Pro сравнили — какой смартфон стоит выбрать

И хотя последний стоит на €100 дешевле, экономить на нем не стоит. Poco F6 предлагает защиту IP64 и Gorilla Glass Victus, тогда как у X6 Pro только IP54 и Gorilla Glass 5.

Экраны у обоих смартфонов 6.67” AMOLED с частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, пиковая яркость около 1200 нит.

По автономности лидирует X6 Pro, проработавший 11 часов 46 минут против 10 часов 36 минут у F6. Аккумуляторы у обоих на 5000 мАч, но F6 поддерживает быструю зарядку 90 Вт против 67 Вт у X6 Pro.

По качеству звука и производительности выигрывает F6 благодаря чипу Snapdragon 8s Gen 3 против MediaTek Dimensity 8200-Ultra у X6 Pro.

Камеры F6 тоже лучше: основная на 50 Мп против 64-мегапиксельной у X6 Pro, широкоугольные обе на 8 Мп, фронтальная у F6 — 20-мегапиксельная против 16-мегапиксельной у X6 Pro.

Итог: POCO F6 лучше почти во всем, кроме времени автономной работы и цены.