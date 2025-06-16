Xiaomi Poco F7 будет заряжаться от 90 Вт и сможет работать более двух дней

Xiaomi Poco F7 будет заряжаться от 90 Вт и сможет работать более двух днейЭто мы ждем
Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 7550 мАч — это самый большой показатель среди всех смартфонов на индийском рынке. Для сравнения: у ближайших конкурентов — iQOO Z10 и Vivo T4 — батареи по 7300 мАч.
По данным Flipkart, Poco F7 сможет проработать более 2 при умеренном использовании. Смартфон также поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и обратную зарядку на 22,5 Вт — то есть его можно будет использовать как пауэрбанк для других гаджетов.
Официальные характеристики ещё не раскрыты, но утечки указывают, что Poco F7 станет глобальной версией Redmi Turbo 4 Pro.
Ожидается AMOLED-экран на 6,83 дюйма с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 8s Gen 4, до 16 ГБ оперативки и до 1 ТБ внутреннего накопителя, защита IP68 и тройная камера с основным модулем на 50 Мп.