Xiaomi Poco F7 будет заряжаться от 90 Вт и сможет работать более двух дней

Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 7550 мАч — это самый большой показатель среди всех смартфонов на индийском рынке. Для сравнения: у ближайших конкурентов — iQOO Z10 и Vivo T4 — батареи по 7300 мАч.

По данным Flipkart, Poco F7 сможет проработать более 2 при умеренном использовании. Смартфон также поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и обратную зарядку на 22,5 Вт — то есть его можно будет использовать как пауэрбанк для других гаджетов.