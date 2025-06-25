Xiaomi Poco F7 официально представили — Snapdragon 8s Gen 4, AMOLED-дисплей и IP68 за $399

Poco F7 оснащён аккумулятором на 6500 мАч, поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и реверсивную — 22,5 Вт. Беспроводной зарядки нет. Из коробки смартфон работает на Android 15 с оболочкой HyperOS 2.

Цена — $399 за версию 12/256 ГБ и $449 за 12/512 ГБ. В рамках стартовых продаж — от $339.