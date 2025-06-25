Xiaomi Poco F7 официально представили — Snapdragon 8s Gen 4, AMOLED-дисплей и IP68 за $399

Опубликовано 25 июня 2025, 07:011 мин.
Xiaomi Poco F7 официально представили — Snapdragon 8s Gen 4, AMOLED-дисплей и IP68 за $399На старте и вовсе от $339
Компания Xiaomi представила глобальную версию нового смартфона Poco F7. Это первый в мире аппарат с чипом Snapdragon 8s Gen 4 на международном рынке — по мощности он сопоставим с флагманским Snapdragon 8 Gen 3.
Смартфон получил 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772 × 1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i, а корпус сертифицирован по стандарту IP68.
Основная камера включает сенсор Sony IMX882 на 50 Мп и 8-Мп ультраширик, поддерживается съёмка в 4K/60 fps. Фронтальная камера — 20 Мп.
Poco F7 оснащён аккумулятором на 6500 мАч, поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и реверсивную — 22,5 Вт. Беспроводной зарядки нет. Из коробки смартфон работает на Android 15 с оболочкой HyperOS 2.
Цена — $399 за версию 12/256 ГБ и $449 за 12/512 ГБ. В рамках стартовых продаж — от $339.