Xiaomi Poco F7 в тестах GSMArena — 15 часов работы, 2 млн баллов в AnTuTu и AMOLED с 1525 нит

Экран — одна из сильных сторон новинки: AMOLED-панель с частотой 120 Гц выдает до 1525 нит яркости, что делает устройство удобным даже при ярком солнце. За производительность отвечает Snapdragon 8s Gen 4, обеспечивающий свыше 2 млн баллов в AnTuTu и плавную работу в играх.

В тесте автономности смартфон показал себя как один из лучших в классе, проработав почти 15 часов при средней нагрузке. Батарея ёмкостью 6500 мАч заряжается до 100 % всего за 39 минут.

К плюсам также отнесли качественную сборку, оболочку HyperOS на Android 15 и гарантию обновлений до Android 19. Безопасность будет поддерживаться шесть лет.

Главный минус — камеры. Основной сенсор хорош при дневном свете, но сверхширик и селфи-камера слабы, особенно в темноте.