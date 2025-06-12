Xiaomi Poco F7 засветился в Geekbench — чип Snapdragon 8s Gen 4 и 12 ГБ оперативки

Xiaomi Poco F7 засветился в Geekbench — чип Snapdragon 8s Gen 4 и 12 ГБ оперативкиЖдем анонс уже в этом месяце
Аппарат набрал 1937 баллов в одноядерном тесте и 6021 — в многоядерном, что чуть ниже результатов iQOO Neo 10 на том же чипсете Snapdragon 8s Gen 4 (2093 и 6836 баллов соответственно).
Устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти, как и топовая версия прошлогоднего Poco F6, который работал на Snapdragon 8s Gen 3. Несмотря на не самые впечатляющие баллы, стоит учитывать возможную оптимизацию под энергоэффективность или ещё не завершённую настройку производительности.
По слухам, Poco F7 получит OLED-дисплей с разрешением 1.5K и пиковую яркость до 3200 нит — ощутимое улучшение по сравнению с 2400 нит у F6. Диагональ экрана увеличится до 6,83 дюйма, а в качестве основного сенсора камеры будет использоваться Sony LYT-600 — тот же, что и в iQOO Neo 10.
Глобальный анонс устройства ожидается до конца июня.