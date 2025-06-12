Xiaomi Poco F7 засветился в Geekbench — чип Snapdragon 8s Gen 4 и 12 ГБ оперативки

Аппарат набрал 1937 баллов в одноядерном тесте и 6021 — в многоядерном, что чуть ниже результатов iQOO Neo 10 на том же чипсете Snapdragon 8s Gen 4 (2093 и 6836 баллов соответственно).

Устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти, как и топовая версия прошлогоднего Poco F6, который работал на Snapdragon 8s Gen 3. Несмотря на не самые впечатляющие баллы, стоит учитывать возможную оптимизацию под энергоэффективность или ещё не завершённую настройку производительности.