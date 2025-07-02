Xiaomi Poco F8 на базе Redmi Turbo 5 Pro получит впечатляющую батарею на 8000 мАч

Речь, предположительно, идёт о Redmi Turbo 5 Pro — преемнике представленного ранее Turbo 4 Pro. А значит, международной версией этого устройства вполне может стать Poco F8.

Учитывая, что нынешний Poco F7 является ребрендингом Redmi Turbo 4 Pro, логично ожидать, что F8 получит те же ключевые характеристики, включая огромную батарею и крупный дисплей.

Для сравнения, Poco F7 укомплектован аккумулятором на 7550 мАч, а его предшественники — на 6550 и 7410 мАч. Рост ёмкости вполне вписывается в эту линейку.

Официального анонса пока не было, но утечка подтверждает стремление Xiaomi к максимальному увеличению автономности в будущих моделях.

Ожидается, что новинка будет ориентирована на активных пользователей и геймеров, которым важно долгое время работы без подзарядки.