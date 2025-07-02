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Опубликовано 02 июля 2025, 09:06
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Xiaomi Poco F8 на базе Redmi Turbo 5 Pro получит впечатляющую батарею на 8000 мАч

Это мы ждем
Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что новый смартфон Redmi с плоским 6,8-дюймовым экраном и батареей более чем на 8000 мАч выйдет в 2026 году.
Xiaomi Poco F8 на базе Redmi Turbo 5 Pro получит впечатляющую батарею на 8000 мАч
© Gizmochina

Речь, предположительно, идёт о Redmi Turbo 5 Pro — преемнике представленного ранее Turbo 4 Pro. А значит, международной версией этого устройства вполне может стать Poco F8.

Учитывая, что нынешний Poco F7 является ребрендингом Redmi Turbo 4 Pro, логично ожидать, что F8 получит те же ключевые характеристики, включая огромную батарею и крупный дисплей.

Для сравнения, Poco F7 укомплектован аккумулятором на 7550 мАч, а его предшественники — на 6550 и 7410 мАч. Рост ёмкости вполне вписывается в эту линейку.

Официального анонса пока не было, но утечка подтверждает стремление Xiaomi к максимальному увеличению автономности в будущих моделях.

Ожидается, что новинка будет ориентирована на активных пользователей и геймеров, которым важно долгое время работы без подзарядки.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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