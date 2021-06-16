Xiaomi Poco рассказала, как самостоятельно починить камеру в некоторых своих смартфонах

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Сегодня в 10:00
Xiaomi Poco рассказала, как самостоятельно починить камеру в некоторых своих смартфонахОказалось, что это не так уж и сложно
Некоторое время назад в сети начали появляться жалобы части пользователей Poco X2 на свои смартфоны. Они столкнулись с некорректной работой камер аппаратов.
Представители компании разобрались в ситуации и заявили, что менее 0,2% владельцев смартфонов подали жалобу на проблему. Но несмотря на это, производитель всё же рассказал, как самостоятельно починить камеру, о чём можно судить по посту в Twitter-аккаунте поддержки бренда.
Для этого достаточно сделать следующее:
- Открыть «Настройки» —> «Поиск» —> «Управление приложениями» —> «Поиск камеры» —> «Очистить данные» —> «Очистить все данные».
- Перезагрузить смартфон.
- Проверить работоспособность камеры.
При этом представители бренда попросили сообщить об ошибке, если она не пройдёт, в приложении «Сервисы и обратная связь». Планирует ли компания выпускать обновление ПО в связи с имеющейся ошибкой в работе камеры — неизвестно.