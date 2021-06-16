Xiaomi Poco рассказала, как самостоятельно починить камеру в некоторых своих смартфонах

Оказалось, что это не так уж и сложно

Некоторое время назад в сети начали появляться жалобы части пользователей Poco X2 на свои смартфоны. Они столкнулись с некорректной работой камер аппаратов.