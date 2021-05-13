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Xiaomi Poco рассказала, стоит ли ждать «голый» Android на смартфонах компании
Например, Android One
Уже на следующей неделе «дочка» Xiaomi — Poco — представит новый смартфон. Накануне анонса представители компании решили рассказать, стоит ли ждать «голый» Android на её смартфонах.
Как оказалось, Poco не планирует переходить с MIUI на что-то другое в ближайшее время. Как пишет Gizmochina, компания осознаёт недостатки используемой ей системы и обещает исправить их, в том числе через добавление новых «фишек».
Отметим, что у Xiaomi имеется линейка смартфонов, которые выходят на Android One. Речь конечно же о Xiaomi Mi A, последняя модель которой вышла ещё в 2019 году.
Напомним, что 19 мая ожидается анонс самого доступного 5G-смартфона — Poco M3 Pro. На данный момент нет точных данных о его «внутренностях», кроме факта поддержки мобильных сетей пятого поколения.