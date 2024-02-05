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Опубликовано 05 февраля 2024, 07:29
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Xiaomi Poco X6 Neo получит Dimensity 6080 и цену в $180

Ходят слухи и о 120 Гц AMOLED-экране
Xiaomi готовит к выпуску новую модель в серии Poco X6 — Poco X6 Neo, которая будет стоить всего $180.

Это стало известно благодаря утечке от информатора Equal Leaks. Новинка дополнит линейку, состоящую из базовой модели Poco X6 и более продвинутой Poco X6 Pro.

Сердцем Poco X6 Neo выступит процессор среднего класса MediaTek Dimensity 6080, который уже используется в таких устройствах, как Xiaomi Redmi Note 13 5G и Tecno Pova 5 Pro.

Смартфон получит аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Особенностью устройства станет 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Хотя точные характеристики экрана, такие как разрешение и пиковая яркость, пока не раскрыты, известно, что смартфон будет защищен от пыли и брызг в соответствии со стандартом IP54.

Источник:Telegram
Автор:Булат Кармак
Теги:
#POCO
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#смартфон
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#XIAOMI