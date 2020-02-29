Xiaomi поделилась числом продаж флагманов Mi 10 и Mi 10 Pro

Так, несмотря на достаточно заметный, в рамках деятельности Xiaomi, рост цены на новинки, компания все равно сумела продать устройства тиражом не меньшим, чем у более дешевых смартфонов линейки Redmi Note. Так, только за 25 февраля Xiaomi продала Mi 10 и Mi 10 Pro суммарным количеством около 100 тыс штук! При этом глава компании тут же отметил тот факт, что Xiaomi удалось показать обзорщикам, “которые говорили, что компания не сможет закрепиться в классе High End”, что они не правы.

Напомним, что оба смартфона работают на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 865. Отличительной особенностью Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro стало наличие камеры с разрешением 108 Мп, стереозвук и экран с частотой обновления 90 Гц.