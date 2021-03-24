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Сегодня в 17:01
Xiaomi поделилась подробностями о камере неанонсированного флагмана Mi 11 Ultra
Презентация устройства пройдёт уже в ближайшие дни
В феврале 2021 года Samsung анонсировала свой новейший сенсор для камер смартфонов — 50 Мп ISOCELL GN2. Теперь же компания Xiaomi поделилась подробностями о фотовозможностях своего ещё неанонсированного флагмана Mi 11 Ultra.
В опубликованном тизер-постере китайский бренд подтвердил использование в грядущем флагмане компании именно этого камерного модуля Samsung. Как пишет Gizmochina, речь идёт непосредственно о Xiaomi Mi 11 Ultra, анонс которого ожидается уже 29 марта.
Напомним, что согласно прочим утечкам, аппарат будет работать на базе чипа Snapdragon 888 от Qualcomm. При этом размер его AMOLED-дисплея составит 6,81 дюйма, а частота обновления экрана — 120 Гц. Ещё из интересного стоит отметить аккумулятор на 5000 мАч и быструю зарядку (на 67 Вт).