Xiaomi поделилась подробностями о камере неанонсированного флагмана Mi 11 Ultra

Напомним, что согласно прочим утечкам, аппарат будет работать на базе чипа Snapdragon 888 от Qualcomm. При этом размер его AMOLED-дисплея составит 6,81 дюйма, а частота обновления экрана — 120 Гц. Ещё из интересного стоит отметить аккумулятор на 5000 мАч и быструю зарядку (на 67 Вт).