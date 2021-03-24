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Сегодня в 17:01

Xiaomi поделилась подробностями о камере неанонсированного флагмана Mi 11 Ultra

Презентация устройства пройдёт уже в ближайшие дни
В феврале 2021 года Samsung анонсировала свой новейший сенсор для камер смартфонов — 50 Мп ISOCELL GN2. Теперь же компания Xiaomi поделилась подробностями о фотовозможностях своего ещё неанонсированного флагмана Mi 11 Ultra.

В опубликованном тизер-постере китайский бренд подтвердил использование в грядущем флагмане компании именно этого камерного модуля Samsung. Как пишет Gizmochina, речь идёт непосредственно о Xiaomi Mi 11 Ultra, анонс которого ожидается уже 29 марта.

Тот самый постер

Напомним, что согласно прочим утечкам, аппарат будет работать на базе чипа Snapdragon 888 от Qualcomm. При этом размер его AMOLED-дисплея составит 6,81 дюйма, а частота обновления экрана — 120 Гц. Ещё из интересного стоит отметить аккумулятор на 5000 мАч и быструю зарядку (на 67 Вт).