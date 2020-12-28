Xiaomi поделилась подробностями о MIUI 12.5 накануне сегодняшнего анонса оболочки

Так, например, компания опубликовала два постера, посвящённых «половинчатой» MIUI 12, передаёт ITHome. В них заявляется, что обновлённая оболочка будет не просто дополнением к «крупному релизу» в лице MIUI 12, а новой полноценной версией прошивки. Таким образом, компания обещала заметные изменения на всех уровнях, а не только в пользовательском интерфейсе и его визуальной части.