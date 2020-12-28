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Сегодня 07:02
Xiaomi поделилась подробностями о MIUI 12.5 накануне сегодняшнего анонса оболочки
Судя по всему, интересным будет не только анонс новых смартфонов компании
Уже сегодня, вместе с флагманским смартфоном Mi 11, китайский техногигант Xiaomi покажет и обновлённую оболочку — MIUI 12.5. И вот, накануне мероприятия, компания поделилась подробностями о грядущей новинке.
Так, например, компания опубликовала два постера, посвящённых «половинчатой» MIUI 12, передаёт ITHome. В них заявляется, что обновлённая оболочка будет не просто дополнением к «крупному релизу» в лице MIUI 12, а новой полноценной версией прошивки. Таким образом, компания обещала заметные изменения на всех уровнях, а не только в пользовательском интерфейсе и его визуальной части.
Отметим, что до сих пор нет никакой точной информации, а чего именно стоит ждать от MIUI 12.5. Можно лишь утверждать, что первыми смартфонами, которые получат эту версию оболочки, окажутся грядущие флагманы компании — Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro.