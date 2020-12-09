Xiaomi подготовила новый флагман Mi 11 к выпуску в России

Согласно опубликованным данным, Xiaomi Mi 11 был одобрен для выхода на российском и европейском рынках. Смартфон засветился в базе данных Европейского экономического сообщества под модельным номером M2011K2G. Известно, что последняя буква G в модели означает, что речь идет о глобальной версии устройства. В Китае, в свою очередь, флагман будет выпущен под модельным номером M2011K2C.

Предварительные данные указывают на то, что обе модели будут работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888. Помимо прочего смартфону приписывают энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч и трехмодульную камеру на 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп.