Xiaomi поднимет цены на свой "антикризисный" флагман за пределами Китая

Так, по данным португальского ресурса 4GNews, Poco F2 Pro в версии с 6/128 ГБ обойдется в 649 евро или 52 тыс рублей, в то время как версия 8/256 ГБ была оценена в 749 евро или 61,4 тыс рублей. Таким образом, новинка от Poco окажется не просто не дешевле, а чуть ли не в два раза дороже своего собрата из Китая — так, на местном рынке Redmi K30 Pro на 6/128 ГБ оценен в 424 долларов или 31,7 тыс рублей.

Напомним, что это не первый случай, когда китайские производители повышают цены на свои устройства за пределами Китая. Так, например, Xiaomi Mi 10 на родном рынке был оценен в 4 299 юаней или 45,5 тыс рублей, в то время как тот же самый смартфон, но в Европе продают уже за 799 долларов или 65,5 тыс рублей.