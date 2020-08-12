Xiaomi подтвердила факт разработки собственного мобильного процессора

Так, генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что в стенах компании все еще трудятся над собственным чипсетом Surge. Долгое молчание связано с тем, что инженеры и руководство компании не хотят обманывать ожидания поклонников, в связи с чем усердно работают над процессором. Стоит отметить, что господин Цзюнь не стал уточнять, для какого сегмента смартфонов разрабатывается новый чип. Но учитывая, что пользователи вряд ли станут покупать флагман на базе собственной разработки компании, можно предположить, что применяться процессор будет при производстве линейки Redmi A и Redmi Note.