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Xiaomi подтвердила факт разработки собственного мобильного процессора

Правда, все еще неясно, когда именно его выпустят
От Xiaomi уже долгое время не было слышно ничего нового об инициативе компании по производству фирменных процессоров. Многие даже успели похоронить данную идею, но, как оказалось, рано - китайский техногигант все же подтвердил факт разработки собственного мобильного процессора.

Так, генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что в стенах компании все еще трудятся над собственным чипсетом Surge. Долгое молчание связано с тем, что инженеры и руководство компании не хотят обманывать ожидания поклонников, в связи с чем усердно работают над процессором. Стоит отметить, что господин Цзюнь не стал уточнять, для какого сегмента смартфонов разрабатывается новый чип. Но учитывая, что пользователи вряд ли станут покупать флагман на базе собственной разработки компании, можно предположить, что применяться процессор будет при производстве линейки Redmi A и Redmi Note.

Xiaomi Mi 5C - единственный смартфон, вышедший на собственном процессоре компании

напомним, что предыдущий фирменный чипсет Xiaomi Surge S1 был восьмиядерным решением, в основу которого легли четыре ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 2,2 ГГц, а также четыре ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,4 ГГц. Производился процессор по 28-нм техпроцессу HPC+, что уже на момент выхода было сложно назвать передовым решением. Единственным в мире смартфоном, работающим на базе данного решения, стал Xiaomi Mi 5C.