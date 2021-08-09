Xiaomi подтвердила исчезновение отверстий и вырезов под камеру в флагманском Mi Mix 4 с помощью видео

Долгое время по сети ходили слухи, что устройство наконец-то получит камеру-невидимку. А это значит, что китайский бренд откажется от отверстий и вырезов под неё.

Теперь же Xiaomi опубликовала видео, с помощью которого подтвердила домыслы фанатов и «сливы» инсайдеров. Об этом пишет Gizmochina.

В ролике можно увидеть, как кратер, символизирующий селфи-камеру, исчезает под землей. А на его месте остаётся лишь лес — прямая аллюзия на непрерывный дисплей смартфона.

Напомним, что помимо подэкранного фронтального модуля, Mi Mix 4 также приписывают чип Snapdragon 888+, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 120 Вт.