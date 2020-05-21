Xiaomi подтвердила использование энергоэффективного дисплея в новом Redmi 10X

И хоть изначально фанаты бренда рассчитывали на то, что новинка так и так получит экран, выполненной с использованием данной технологии, компания все же попыталась “потрепать” им нервы. Так, Redmi выпустила сразу несколько тизеров, в одном из которых предлагала угадать, какой дисплей (IPS или AMOLED) будет установлен в новинке.

Но “мучение” продлилось недолго, так как Redmi опубликовала свежий тизер, на котором продемонстрировала Redmi 10X с различными вариантами Always on display, акцент на которых был сделан при разработке новейшей MIUI 12. Помимо этого, компания также подтвердила дату выхода смартфона — случится это уже совсем скоро, 26 мая текущего года.