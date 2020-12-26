Xiaomi подтвердила отсутствие зарядки в коробке с Mi 11

Об этом сегодня на своей странице в социальной сети Weibo рассказал глава Xiaomi Лей Цзюнь. ”Xiaomi Mi 11 будет поставляться в совершенно новой упаковке, лёгкой и тонкой. В ответ на требование технологий и защиты окружающей среды зарядное устройство было удалено из коробки с Xiaomi Mi 11. Надеюсь на вашу поддержку”, - поделился новостью глава компании.

Представители Xiaomi и Redmi также сообщили, что поднимут тему защиты об окружающей среде уже в понедельник, в рамках анонса Xiaomi Mi 11.