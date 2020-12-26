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Сегодня 13:03
Xiaomi подтвердила отсутствие зарядки в коробке с Mi 11
Компания решила последовать примеру Apple для защиты окружающей среды
Нескольким ранее пользователи, посмотрев на коробку грядущего Xiaomi Mi 11, начали подозревать, что в ней не хватит места для зарядки. Сейчас же стало известно, что компания действительно последовала примеру Apple и не положила зарядку в коробку с новинкой.
Об этом сегодня на своей странице в социальной сети Weibo рассказал глава Xiaomi Лей Цзюнь. ”Xiaomi Mi 11 будет поставляться в совершенно новой упаковке, лёгкой и тонкой. В ответ на требование технологий и защиты окружающей среды зарядное устройство было удалено из коробки с Xiaomi Mi 11. Надеюсь на вашу поддержку”, - поделился новостью глава компании.
Представители Xiaomi и Redmi также сообщили, что поднимут тему защиты об окружающей среде уже в понедельник, в рамках анонса Xiaomi Mi 11.