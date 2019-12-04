Xiaomi подтвердила рекордно быстрый процессор Snapdragon 865 в новом флагманском смартфоне

Причем со сцены прямо так и было сказано: “Mi 10 будет одним из первых смартфонов с SoC Snapdragon 865”, что с одной стороны позволяет предположить, что новинка от Xiaomi появится в продаже в первые месяцы 2020 года, а с другой стороны, оно вряд ли кого-то удивит — компания и в этом году показала свой флагман в феврале, аккурат перед началом выставки MWC 2019. А вот что точно интересно, так это подтверждение использования 108-мегапиксельной камеры в устройстве — прямо как в Mi Note 10.