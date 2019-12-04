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Xiaomi подтвердила рекордно быстрый процессор Snapdragon 865 в новом флагманском смартфоне
А также наличие 108-мегапиксельной камеры
Буквально этой ночью Qualcomm провела презентацию, в рамках которой представила новое поколение флагманского процессора Snapdragon 865. Помимо всего прочего, со сцены также было рассказано о том, что одним из первых смартфонов, построенных на базе нового Snapdragon, станет Xiaomi Mi 10.
Причем со сцены прямо так и было сказано: “Mi 10 будет одним из первых смартфонов с SoC Snapdragon 865”, что с одной стороны позволяет предположить, что новинка от Xiaomi появится в продаже в первые месяцы 2020 года, а с другой стороны, оно вряд ли кого-то удивит — компания и в этом году показала свой флагман в феврале, аккурат перед началом выставки MWC 2019. А вот что точно интересно, так это подтверждение использования 108-мегапиксельной камеры в устройстве — прямо как в Mi Note 10.
Напомним, что в следующем году Xiaomi празднует юбилей — компании исполняется 10 лет — и грядущий флагман является своеобразным подведением итогов всей деятельности компании за этот немалый срок.