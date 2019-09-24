Xiaomi показал новый флагман за 520 долларов с поддержкой 5G

Отдельно стоит отметить, что смартфон также получил поддержку улучшенной как проводной, так и беспроводной зарядок — на 40 и 30 Вт соответственно. Так, беспроводным способом смартфон, емкость аккумулятора которого составляет 4000 мАч, на 50% способен зарядиться за 25 минут, а на 100% за 1 час и 9 минут. Но на этом компания не остановилась и внедрила в смартфон реверсивную зарядку, мощностью на 10 Вт. Это означает, что теперь от Xiaomi Mi 9 Pro 5G можно зарядить условный iPhone 11 Pro или любой другой смартфон с поддержкой беспроводной зарядки.

Камера смартфона с “железной” точки зрения не сильно изменилась — все улучшения кроются на программном уровне. В Mi 9 Pro 5G используется тройной модуль камеры: на 48, 16 и 12 Мп. Зато устройство оснащено совершенно новым вибро-мотором, являющийся самым большим мотором среди всех Android-смартфонов. Также никуда не делся и NFC, который теперь можно использовать как ключ от автомобиля. Стоимость смартфона составит 520 долларов за версию 8/128 ГБ, 535 долларов за версию 8/256 ГБ, 580 долларов за версию 12/256 ГБ, а также 605 долларов за максимальную версию на 12/512 ГБ.