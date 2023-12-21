Xiaomi показала 13 лет эволюции оболочки MIUI в одном ролике

Видео, опубликованное на официальном YouTube-канале китайского производителя, занимает всего три минуты, но охватывает значительные изменения, начиная с первого релиза MIUI в 2010 году.

В ролике акцентируется внимание на ключевых изменениях в дизайне и функциональности системы на протяжении разных версий.

Например, MIUI 6 привнесла новую анимацию и современный стиль иконок, MIUI 7 представила большой шрифт и режим для детей, а MIUI 8 добавила цветовую персонализацию и возможность дублирования приложений.

С каждой новой версией MIUI, Xiaomi предлагала инновации, такие как возможность разделения экрана в MIUI 9, новый экран «Недавние» в MIUI 10, «To-Do-органайзер» и минимализм в пользовательском интерфейсе MIUI 11 и т.д.

Последняя версия, MIUI 14, включает в себя большие папки, капсульные виджеты, распознавание текста и экосистемную привязку устройств, подчеркивая стремление Xiaomi к непрерывному улучшению пользовательского опыта.