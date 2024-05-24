Xiaomi показала флагманские смартфоны F6 и F6 Pro с до смешного низкой ценой

Poco F6 имеет 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2712 × 1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 2400 нит.

Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus и поддерживает сенсорное управление мокрыми пальцами, имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP64.

Внутри установлен чип Snapdragon 8s Gen 3 с системой охлаждения LiquidCool 4.0, что позволяет устройству не нагреваться выше 42.6 °C.

Смартфон оснащен от 8 до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 либо 512 ГБ памяти UFS 4.0. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 90 Вт. Основная камера включает сенсор Sony IMX882 на 50 Мп и сверхширокоугольный объектив Sony IMX355 на 8 Мп.

Стоимость устройства начинается от $379 за версию 8/256 ГБ и $429 за 12/512 ГБ. Продажи начинаются сегодня.