Xiaomi показала флагманские смартфоны F6 и F6 Pro с до смешного низкой ценой

Xiaomi показала флагманские смартфоны F6 и F6 Pro с до смешного низкой ценойВнезапно, у компании получилось удивить
Poco F6 имеет 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2712 × 1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 2400 нит.
Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus и поддерживает сенсорное управление мокрыми пальцами, имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP64.
Внутри установлен чип Snapdragon 8s Gen 3 с системой охлаждения LiquidCool 4.0, что позволяет устройству не нагреваться выше 42.6 °C.
Смартфон оснащен от 8 до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 либо 512 ГБ памяти UFS 4.0. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 90 Вт. Основная камера включает сенсор Sony IMX882 на 50 Мп и сверхширокоугольный объектив Sony IMX355 на 8 Мп.
Стоимость устройства начинается от $379 за версию 8/256 ГБ и $429 за 12/512 ГБ. Продажи начинаются сегодня.
Poco F6 Pro отличается металлической рамкой и стеклянной задней панелью. Смартфон оснащен 6.67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3200 × 1440 пикселей и яркостью 4000 нит.
Чип Snapdragon 8 Gen 2 с охлаждением LiquidCool 4.0 обеспечивает высокую производительность. Устройство имеет от 12 до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и варианты памяти UFS 4.0: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.
Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Основная камера включает сенсор Light Fusion 800 на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.
Стоимость Poco F6 Pro варьируется от $499 до $629. Продажи также начинаются сегодня.