Xiaomi показала фото смартфона Redmi Turbo 3. А вместе с ним раскрыла характеристики и дату анонса

Сердцем устройства станет процессор Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm, который, по словам компании, набирает более 1.75 млн очков в бенчмарке AnTuTu. За охлаждение отвечает технология Ice Cooling.

Redmi Turbo 3 оснащен экраном с разрешением 1.5K. Тип матрицы и другие подробности о дисплее пока не разглашаются, но, скорее всего, это будет OLED с частотой обновления 120 Гц.