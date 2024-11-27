Xiaomi показала качественные фото грядущего флагмана Redmi K80

Опубликовано 27 ноября 2024, 15:591 мин.
Xiaomi показала качественные фото грядущего флагмана Redmi K80Выглядит симпатично
Компания Xiaomi опубликовала официальные изображения смартфона Redmi K80, подтверждающие схожесть его дизайна с Pro-версией.
© Xiaomi
Устройство имеет круглый блок камер, расположенный слева, горизонтальную светодиодную вспышку, плоскую рамку и экран с ультратонкими рамками.
Redmi K80 станет тоньше и легче, чем K70 (толщина 8.2 мм, вес 209 г). Особенностью устройства станет сбалансированный весовой центр с соотношением 50:50, что обеспечит комфортное использование.
Ожидается, что базовая модель, как Pro-версия, получит защиту от влаги и пыли. В конфигурацию камер K80 войдут: основной модуль на 50 Мп, ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп, макрокамера на 2 Мп и фронтальная камера на 20 Мп.