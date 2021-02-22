Xiaomi показала, как будет выглядеть грядущий недорогой флагман Redmi K40

Напомним, что прежние слухи утверждают об одновременном анонсе сразу двух версий аппарата: Redmi K40 и K40 Pro. Оба устройства получат 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и фронтальную камеру, расположившуюся в вырезе на экране.

Также оба девайса получат поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, стереодинамики. Основное отличие обычной и Pro-версии будет заключаться в главном модуле основной камеры: если в Redmi K40 ожидается лишь 64 Мп вариант, Redmi K40 Pro получит уже 108 Мп сенсор.

Что же касательно цены новинок, то инсайдеры утверждают, что на старте за «старшую» версию попросят около 460 долларов (34 тыс рублей).