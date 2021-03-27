Xiaomi показала, как выглядит Poco F3 изнутри

В ролике можно рассмотреть второй микрофон, светодиодную вспышку и датчик освещенности смартфона. Также можно увидеть и чип Snapdragon 870, ОЗУ LPDDR5, память UFS 3.1 и модуль Wi-Fi 6.

Обращается внимание в ролике и на расположение датчиков основной камеры. Их в смартфоне три - 48 Мп, 8 и 5 Мп и их особенностью является то, что они не встроены в один блок, благодаря чему каждый модуль можно заменить по отдельности. Что касается селфи-камеры, она, как видим, расположилась у рамки смартфона. Довольно интересно рассмотреть и систему жидкостного охлаждения устройства LiquidCool 1.0.