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Xiaomi показала, как выглядит Poco F3 изнутри
В скором времени смартфон представят в России
Xiaomi поделилась роликом, в котором Poco F3 показали изнутри. Напомним, что эта модель является адаптированной для глобального рынка модификацией популярного Redmi K40.
В ролике можно рассмотреть второй микрофон, светодиодную вспышку и датчик освещенности смартфона. Также можно увидеть и чип Snapdragon 870, ОЗУ LPDDR5, память UFS 3.1 и модуль Wi-Fi 6.
Обращается внимание в ролике и на расположение датчиков основной камеры. Их в смартфоне три - 48 Мп, 8 и 5 Мп и их особенностью является то, что они не встроены в один блок, благодаря чему каждый модуль можно заменить по отдельности. Что касается селфи-камеры, она, как видим, расположилась у рамки смартфона. Довольно интересно рассмотреть и систему жидкостного охлаждения устройства LiquidCool 1.0.
Take a look inside #TheRealBeast— POCO (@POCOGlobal) March 26, 2021
Feel the power unleashed by #POCOF3! pic.twitter.com/2EWGfBSWnv