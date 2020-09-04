ferra.ru
Телефоны
Сегодня 15:58

Xiaomi показала комнату для одновременного тестирования почти 2 тысяч смартфонов

Из чего можно предположить, примерно сколько новых смартфонов компании ждет нас в ближайшее время
Не секрет, что в рамках производства новых смартфонов, производители занимаются их массовым тестированием. Но обычно помещения, в которых все это происходит, остаются навсегда закрытыми для посторонних глаз. Обычно, но не в случае Xiaomi, которая наоборот показала комнату для одновременного тестирования почти 2 тысяч смартфонов.

“Гидом” для онлайн-экскурсии выступил глава компании Лей Цзунь, а сам ролик, приоткрывающий завесу тайны, был опубликован в китайском видеосервисе TikTok. На видео видно, как Xiaomi занимается тестированием одновременно множества смартфонов — точное их число, по словам представителя компании, равняется 1 800 единиц. Также он рассказал, что на одну модель приходится по 200 тестовых экземпляра, из чего можно сделать достаточно простой вывод — прямо сейчас Xiaomi занята испытанием сразу 9 новых неанонсированных смартфонов.

Напомним, что согласно последним данным, в ближайшее время нас ждет анонс как минимум POCO X3 NFC и Redmi Note 10 — оба девайса должны представить в течение осени. Также совсем скоро может состояться анонс первого смартфона компании, оснащенного с подэкранной селфи-камерой — ранее представитель Xiaomi заявлял, что первые подобные девайсы поступят в продажу уже в начале 2021 года.