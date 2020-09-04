Xiaomi показала комнату для одновременного тестирования почти 2 тысяч смартфонов

Не секрет, что в рамках производства новых смартфонов, производители занимаются их массовым тестированием. Но обычно помещения, в которых все это происходит, остаются навсегда закрытыми для посторонних глаз. Обычно, но не в случае Xiaomi, которая наоборот показала комнату для одновременного тестирования почти 2 тысяч смартфонов.