Телефоны
Опубликовано 04 марта 2025, 08:07
1 мин.

Xiaomi показала концепт съемных объективов для смартфонов на примере Xiaomi 15

Ждем новых подробностей и дату релиза
На MWC 2025, Xiaomi представила концепцию модульной оптической системы — съемных объективов для смартфонов.
Xiaomi показала концепт съемных объективов для смартфонов на примере Xiaomi 15
© WIRED

В основе технологии магнитное крепление, передача данных через LaserLink (10 Гбит/с) и питание от телефона через контактные точки.

Прототип системы использует Xiaomi 15 и 35-мм объектив f/1.4 с сенсором 100 Мп Light Fusion X (формат 4/3), что значительно превосходит стандартные мобильные камеры.

Подключение происходит мгновенно: объектив распознается смартфоном, доступно управление автофокусом и ручной настройкой диафрагмы.

Xiaomi показала концепт съемных объективов для смартфонов на примере Xiaomi 15
© WIRED

Съемка в Pro-режиме обеспечивает естественное боке без программных эффектов, а благодаря крупному сенсору телефон показывает отличные результаты в условиях низкой освещенности.

Xiaomi планирует расширить линейку сменных объективов, но пока дата выхода неизвестна.

Источник:WIRED
Автор:Булат Кармак
Теги:
#камерафон
,
#XIAOMI