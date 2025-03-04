Xiaomi показала концепт съемных объективов для смартфонов на примере Xiaomi 15

В основе технологии магнитное крепление, передача данных через LaserLink (10 Гбит/с) и питание от телефона через контактные точки.

Прототип системы использует Xiaomi 15 и 35-мм объектив f/1.4 с сенсором 100 Мп Light Fusion X (формат 4/3), что значительно превосходит стандартные мобильные камеры.

Подключение происходит мгновенно: объектив распознается смартфоном, доступно управление автофокусом и ручной настройкой диафрагмы.