Xiaomi показала на видео проверку прочности бюджетных смартфонов

Компания Xiaomi опубликовала видео, демонстрирующее тестирование смартфонов Redmi Note 7 на прочность. Устойчивость к падениям испытывается на специальном стенде и специальным сотрудником в защитном костюме с маской.
Смартфон падает с высоты около полутора метров и сотрудник проверяет его целостность и работоспособность, особенно отсутствие трещин на экране и чувствительность к прикосновениям. Производитель специально подчёркивает, что в недорогом смартфоне Redmi Note 7 используется защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.
Напомним, Xiaomi представила Redmi Note 7 меньше недели назад. Главной особенностью модели стала 48-мегапиксельная камера при цене от 150 долларов. Продажи должны начаться 15 января в Китае.