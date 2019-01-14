Xiaomi показала на видео проверку прочности бюджетных смартфонов

Смартфон падает с высоты около полутора метров и сотрудник проверяет его целостность и работоспособность, особенно отсутствие трещин на экране и чувствительность к прикосновениям. Производитель специально подчёркивает, что в недорогом смартфоне Redmi Note 7 используется защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Напомним, Xiaomi представила Redmi Note 7 меньше недели назад. Главной особенностью модели стала 48-мегапиксельная камера при цене от 150 долларов. Продажи должны начаться 15 января в Китае.