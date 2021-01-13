Xiaomi показала недорогой Redmi Note 9T изнутри

Свой ролик компания начала с демонстрации слота для двух 5G SIM-карт и карты памяти. Впоследствии Xiaomi обратила внимание на наличие 3,5 мм разъема для наушников, стереодинамиков и сканера отпечатков пальцев, расположенного на боковой грани смартфона. Также, в процессе разборки устройства, был показан модуль NFC, ИК-порт, три датчика основной камеры, графитовая система охлаждения и встроенная в экран селфи-камера.

Помимо прочего в ролике предоставляется возможность рассмотреть процессор MediaTek Dimensity 800U, память UFS 2.2, вибромоторчик, симметричную организацию антенн 5G, а также энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч.