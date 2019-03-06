Xiaomi показала рекордный рост продаж смартфонов в России

Аналитическая компания Canalys опубликовала статистику по продажам смартфонов на российском рынке в четвёртом квартале и 2018 году в целом.

Настоящим феноменом оказалась компания Xiaomi, которая увеличила число отгрузок в России на 237,5% до 4,6 млн устройств в 2018 году. Рост за четвёртый квартал у неё не настолько впечатляющ — «всего» на 169,8%. Благодаря этому компании удалось занять 4 место на российском рынке.