Xiaomi показала рекордный рост продаж смартфонов в России

Аналитическая компания Canalys опубликовала статистику по продажам смартфонов на российском рынке в четвёртом квартале и 2018 году в целом.
Настоящим феноменом оказалась компания Xiaomi, которая увеличила число отгрузок в России на 237,5% до 4,6 млн устройств в 2018 году. Рост за четвёртый квартал у неё не настолько впечатляющ — «всего» на 169,8%. Благодаря этому компании удалось занять 4 место на российском рынке.
Первое место смогла занять Huawei, обогнав прежних лидеров — Samsung и Apple. Она показала рост на 167,9% за год, поставив 8,4 млн устройств. Доля Samsung сократилась на 6,6%, продажи составили 7,5 млн смартфонов. Apple вырастила поставки на 16,3% до 5,5 млн. На пятом месте находится HMD Global, отвечающая за смартфоны Nokia, с 0,8 млн продаж и ростом за год на 36,2%.