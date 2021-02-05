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Xiaomi показала революционный смартфон, изогнутый со всех сторон
Максимальная безрамочность
Китайская компания Xiaomi показала свой новый революционный смартфон. Его особенностью является изогнутый со всех сторон экран.
Производитель отметил, что смартфон оснащен революционный дисплеем, изогнутым под углом 88° со всех сторон. Таким образом, рамок в устройство нет, как нет кнопок и отверстий. Аппарат получил подэкранную селфи-камеру. Кроме того, экран тут также участвует и в передаче звука с помощью вибрации.
Что интересно, для создания революционного смартфона китайский гигант зарегистрировала порядка 46 патентов по всему миру. Для реализации дисплея компания разработала оборудование, призванное обрабатывать стекло при температуре 800 °С и высоком давлении. Отмечается, что смартфон получил поддержку скоростной беспроводной зарядки и ряд других технологий.