Xiaomi показала революционный смартфон, изогнутый со всех сторон

Производитель отметил, что смартфон оснащен революционный дисплеем, изогнутым под углом 88° со всех сторон. Таким образом, рамок в устройство нет, как нет кнопок и отверстий. Аппарат получил подэкранную селфи-камеру. Кроме того, экран тут также участвует и в передаче звука с помощью вибрации.