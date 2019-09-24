Xiaomi показала смартфон будущего с дисплеем, занимающим 180,6% от передней панели

Что же касательно фотовозможностей смартфона, то здесь используется основная камера на 108 Мп. К слову, Mi Alpha — первый смартфон, в котором используется модуль со столь рекордным разрешением снимков. Фронтальная же камера в смартфоне отсутствует — вместо нее компания предлагает использовать основной модуль. В момент съемки, к слову, предварительное изображение с камеры устройства будет выводиться на заднюю панель. На ней, кстати, может отображаться не только видоискатель, но и совершенно самая разная информация, призванная помочь пользователю.

Самое необычное, что было показано из возможностей по использованию всеобъемлющего экрана — это процесс зарядки. Только взгляните на него: