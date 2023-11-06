Xiaomi показала смартфон за $100 — Redmi 13C

Redmi 13C — это устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и солидные технические характеристики по удивительно доступной цене всего в $100.

Согласно официальным изображениям, опубликованным Xiaomi, новинка порадует пользователей четырьмя цветовыми решениями и современным дизайном с небольшим вырезом на экране для фронтальной камеры.

Redmi 13C оснащен 6,59-дюймовым IPS-дисплеем с FullHD+ разрешением и частотой обновления до 90 Гц, что делает его идеальным для просмотра мультимедиа и игр.

Смартфон предлагает пользователю впечатляющие возможности фотографии благодаря основной камере на 50 Мп, дополненной ультраширокоугольным сенсором на 8 Мп и сенсором глубины на 2 Мп. Фронтальная камера на 8 Мп гарантирует качественные селфи и четкость видеозвонков.

Внутри аппарата работает процессор Helio G85, поддерживаемый 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя с возможностью расширения через слот для microSD карты.

Redmi 13C рабтает под управлением Android 13 с фирменной оболочкой MIUI, обеспечивая плавную и интуитивно понятную работу.

Для длительного использования без подзарядки предусмотрен аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 18 Вт через USB-C порт.