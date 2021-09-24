Xiaomi показала свой новый смартфон для молодёжи и рассказала о его фронтальной камере

Именно этим и занялась китайская компания, опубликовав сразу два тизер-постера. Оба посвящены грядущей новинке, которая должна «возродить» молодёжную ветвь смартфонов бренда, пишет ITHome.

Раньше за то же отвечала серия CC, но теперь, видимо, Xiaomi хочет «попытать счастья» с новым названием.