Xiaomi показала свой новый смартфон для молодёжи и рассказала о его фронтальной камере

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Xiaomi показала свой новый смартфон для молодёжи и рассказала о его фронтальной камереXiaomi Civi явно метит в селфифоны
До анонса новой линейки смартфонов Xiaomi — Xiaomi Civi — остались считанные дни. А это значит, что самое время подогреть интерес к предстоящему мероприятию по случаю.
Именно этим и занялась китайская компания, опубликовав сразу два тизер-постера. Оба посвящены грядущей новинке, которая должна «возродить» молодёжную ветвь смартфонов бренда, пишет ITHome.
Раньше за то же отвечала серия CC, но теперь, видимо, Xiaomi хочет «попытать счастья» с новым названием.
Судя по постеру, аппарат получит 32 Мп фронтальную камеру, которая к тому же оснащена автофокусом. Не менее интересен и слоган Xiaomi Civi, который дословно можно перевести как «рождённый выглядеть хорошо».
По сообщениям инсайдеров, по размерам новинка будет примерно похожа на Xiaomi 11 Lite 5G NE и весить 166 граммов.