Xiaomi показала свою первую складную раскладушку Mix Flip

Xiaomi показала свою первую складную раскладушку Mix FlipРелиз в конце июля
Новинка оборудована полноразмерным внешним экраном и уже привлекла внимание благодаря своему необычному дизайну.
Mix Flip оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечивает высокую производительность и плавность работы.
Также смартфон получил камеру с оптикой Leica и объективом Summilux с большой диафрагмой, что обещает высокое качество фотографий. Емкость аккумулятора составляет 4780 мАч — это практически гарант долгой работы устройства без подзарядки.
Внешний экран покрывает всю переднюю часть корпуса, что делает устройство удобным для использования в сложенном состоянии.
Xiaomi также представила постер, где Mix Flip показан вместе с Mix Fold 4, что позволяет сравнить размеры двух моделей. Официальный запуск намечен на конец июля 2024 года.