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Опубликовано 17 июля 2024, 09:49
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Xiaomi показала свою первую складную раскладушку Mix Flip

Релиз в конце июля
Xiaomi представила свою первую складную раскладушку Mix Flip.
Xiaomi показала свою первую складную раскладушку Mix Flip
© ITHome

Новинка оборудована полноразмерным внешним экраном и уже привлекла внимание благодаря своему необычному дизайну.

Mix Flip оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечивает высокую производительность и плавность работы.

Также смартфон получил камеру с оптикой Leica и объективом Summilux с большой диафрагмой, что обещает высокое качество фотографий. Емкость аккумулятора составляет 4780 мАч — это практически гарант долгой работы устройства без подзарядки.

Xiaomi показала свою первую складную раскладушку Mix Flip
© ITHome

Внешний экран покрывает всю переднюю часть корпуса, что делает устройство удобным для использования в сложенном состоянии.

Xiaomi также представила постер, где Mix Flip показан вместе с Mix Fold 4, что позволяет сравнить размеры двух моделей. Официальный запуск намечен на конец июля 2024 года.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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#Складной смартфон
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