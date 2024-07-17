Xiaomi показала свою первую складную раскладушку Mix Flip

Внешний экран покрывает всю переднюю часть корпуса, что делает устройство удобным для использования в сложенном состоянии.

Xiaomi также представила постер, где Mix Flip показан вместе с Mix Fold 4, что позволяет сравнить размеры двух моделей. Официальный запуск намечен на конец июля 2024 года.