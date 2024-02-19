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Телефоны
Опубликовано 19 февраля 2024, 15:44
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Xiaomi показала внешний вид долгожданного Xiaomi 14 Ultra

Слухи не врали
Xiaomi готовит сюрприз для своих поклонников — флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra, который планируется представить уже 22 февраля.

И тут, внезапно, компания решила раскрыть дизайн новинки, опубликовав несколько постеров в социальной сети Weibo.

Новый смартфон выглядит так, как об этом говорили более ранние сливы. На опубликованных изображениях представлена серая расцветка, но также будет доступен вариант в черном цвете. Оба варианта будут оснащены задней панелью из эко-кожи.

Xiaomi показала внешний вид долгожданного Xiaomi 14 Ultra
© ITHome

Главными особенностями Xiaomi 14 Ultra называются отсутствие массивного выступа на задней панели, а также плоский экран с небольшими закруглениями по краям. Это отличает новинку от предшественника, у которого был экран-водопад.

Хотя полные характеристики устройства пока держатся в секрете, уже известно, что Xiaomi 14 Ultra будет использовать самые передовые технологии и мощную камерную систему, включая основной сенсор Sony LYT900.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Xiaomi 14
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#XIAOMI