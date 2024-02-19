Xiaomi показала внешний вид долгожданного Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi показала внешний вид долгожданного Xiaomi 14 UltraСлухи не врали
И тут, внезапно, компания решила раскрыть дизайн новинки, опубликовав несколько постеров в социальной сети Weibo.
Новый смартфон выглядит так, как об этом говорили более ранние сливы. На опубликованных изображениях представлена серая расцветка, но также будет доступен вариант в черном цвете. Оба варианта будут оснащены задней панелью из эко-кожи.
Главными особенностями Xiaomi 14 Ultra называются отсутствие массивного выступа на задней панели, а также плоский экран с небольшими закруглениями по краям. Это отличает новинку от предшественника, у которого был экран-водопад.
Хотя полные характеристики устройства пока держатся в секрете, уже известно, что Xiaomi 14 Ultra будет использовать самые передовые технологии и мощную камерную систему, включая основной сенсор Sony LYT900.