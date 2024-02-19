Xiaomi показала внешний вид долгожданного Xiaomi 14 Ultra

Главными особенностями Xiaomi 14 Ultra называются отсутствие массивного выступа на задней панели, а также плоский экран с небольшими закруглениями по краям. Это отличает новинку от предшественника, у которого был экран-водопад.

Хотя полные характеристики устройства пока держатся в секрете, уже известно, что Xiaomi 14 Ultra будет использовать самые передовые технологии и мощную камерную систему, включая основной сенсор Sony LYT900.