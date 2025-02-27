Xiaomi показала внутреннее устройство основной камеры Xiaomi 15 Ultra

Опубликовано 27 февраля 2025, 08:201 мин.
Xiaomi показала внутреннее устройство основной камеры Xiaomi 15 UltraИнтересный маркетинг
Глава маркетинга Xiaomi Сици Лао Вей раскрыла, как устроен камерный блок флагмана Xiaomi 15 Ultra.
В опубликованном материале показаны сенсоры в разобранном виде, а также их ключевые характеристики.
Основная камера оснащена 1-дюймовым модулем со светосилой f/1.63. В устройстве также присутствует перископический сенсор на 200 Мп с диафрагмой f/2.6 и сенсором 1/1.4 дюйма.
На кадрах видно расположение камер:
- Внизу – основная камера,
- Выше – телеобъектив,
- Рядом – ультраширик,
- Наверху – массивный 200-мегапиксельный перископ.
Ранее компания демонстрировала ночные снимки и портреты, снятые на Xiaomi 15 Ultra.
Презентация устройства пройдет 27 февраля, одновременно с другими новинками бренда, включая беспроводные наушники Xiaomi Buds 5 Pro.