Xiaomi показала внутреннее устройство основной камеры Xiaomi 15 Ultra

В опубликованном материале показаны сенсоры в разобранном виде, а также их ключевые характеристики.

Основная камера оснащена 1-дюймовым модулем со светосилой f/1.63. В устройстве также присутствует перископический сенсор на 200 Мп с диафрагмой f/2.6 и сенсором 1/1.4 дюйма.

На кадрах видно расположение камер: