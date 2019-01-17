Xiaomi покажет новый флагман с 5G на февральской выставке

Компания Xiaomi подтвердила журналистам ресурса Pocket-lint свои планы провести брифинг в воскресенье, 24 февраля к открытию выставки MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Ранее латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin‏), известный по организации утечек, опубликовал через свой аккаунт в Twitter приглашение для прессы на это мероприятие, но затем по каким-то причинам удалил его. Теперь утечку можно считать подтверждённой.

На этом мероприятии ожидается анонс новой версии флагманского смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Устройство засветилось на январской выставке CES 2019 в Лас-Вегасе на станде компании Qualcomm.

Также ранее сообщалось, что Xiaomi Mi MIX 3 5G базируется не на платформе Snapdragon 845, а следующем поколении — процессоре Qualcomm Snapdragon 855, и оснащается модемом Snapdragon X50, который обеспечивает скорость скачивания до 2 Гбит/с.