Xiaomi покажет российскую версию бюджетного хита Redmi Note 10 Pro на мероприятии Red Bull

По словам представителей техногиганта, решили продолжить традицию «экстремальных приключений» линейки. Так, предыдущие поколения уже успели побывать в различных уголках планеты и даже за её пределами.

Что интересно, Xiaomi решила создать номинацию в рамках шоу. Участник, который выполнит лучший трюк, получит в подарок Redmi Note 10 Pro.

Само экстремальное шоу с элементами вольного плавания пройдёт в двух городах России: 21 марта в Екатеринбурге и 10 апреля в Санкт-Петербурге.

Что же до базовой версии линейки — Redmi Note 10 — то её покажут чуть позже, 25 марта 2021 года в 19:00 по московскому времени на ежегодной X-Конференции. Посмотреть её можно будет на YouTube-канале Xiaomi Russia.