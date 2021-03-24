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Xiaomi покажет свой первый гибкий смартфон до конца месяца
Грядущая презентация обещает быть очень горячей
Некоторое время назад Xiaomi анонсировала очередное мероприятие 29 марта 2021 года. На нём компания, вроде как, должна показать топовый ноутбук Mi Notebook Pro, флагманские смартфоны Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra, а также, возможно, фитнес-браслет Mi Band 6.
Но помимо этого, китайский производитель представит на презентации и свой первый гибкий смартфон. По крайней мере, именно об этом заявляют многочисленные инсайдеры, передаёт Gizmochina.
При этом, что важно, устройство также успело пройти сертификацию в 3C. Это говорит нам о том, что компания уже максимально близка к демонстрации девайса. И нет ничего более логичного, чем связать этот факт, и грядущую мартовскую презентацию Xiaomi.
Напомним, что гибкому смартфону бренда приписывают 7-дюймовый основной дисплей с частотой обновления 120 Гц. Также ожидается, что устройство будет работать на базе чипа Snapdragon 888, иметь аккумулятор на 5000 мАч и камеру на 108 Мп.