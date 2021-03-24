Xiaomi покажет свой первый гибкий смартфон до конца месяца

Но помимо этого, китайский производитель представит на презентации и свой первый гибкий смартфон. По крайней мере, именно об этом заявляют многочисленные инсайдеры, передаёт Gizmochina.

При этом, что важно, устройство также успело пройти сертификацию в 3C. Это говорит нам о том, что компания уже максимально близка к демонстрации девайса. И нет ничего более логичного, чем связать этот факт, и грядущую мартовскую презентацию Xiaomi.

Напомним, что гибкому смартфону бренда приписывают 7-дюймовый основной дисплей с частотой обновления 120 Гц. Также ожидается, что устройство будет работать на базе чипа Snapdragon 888, иметь аккумулятор на 5000 мАч и камеру на 108 Мп.