Xiaomi похвасталась впечатляющими результатами линейки Redmi 12 в первый день продаж

Всего за первый день продаж было реализовано более 300 000 единиц устройств серии. Такой впечатляющий старт продаж подтверждает высокий интерес пользователей к новинкам от Xiaomi и подчёркивает популярность бренда Redmi на глобальном рынке.

Отметим, что Redmi 12 привлёк внимание покупателей своими техническими характеристиками, дизайном и, конечно же, привлекательной ценой, что стало традиционным преимуществом продукции Xiaomi.

Компания также объявила, что дата следующей продажи Redmi 12 будет объявлена завтра. Это говорит о том, что Xiaomi ожидает сохранения высокого спроса на свои новые смартфоны и готова удовлетворить потребности своих фанатов и покупателей.