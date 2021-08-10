Xiaomi получила разрешение на выпуск нового недорогого флагмана Mi 11T

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Xiaomi получила разрешение на выпуск нового недорогого флагмана Mi 11TНо вряд ли устройство успеют приготовить к сегодняшней презентации
Уже сегодня, 10 августа, Xiaomi проведёт масштабное мероприятие. На нём от компании ждут анонса первого смартфона бренда с камерой-невидимкой Mi Mix 4, обновлённого планшета с поддержкой стилуса Mi Pad 5 и ещё раз 13 других интересных новинок.
Но, как оказалось, китайский IT-гигант работает ещё над одним девайсом. Не совсем понятно, представят ли его сегодня или придержат «на потом».
Речь идёт о новинке в линейке недорогих флагманов — Xiaomi Mi 11T — которая успешно прошла сертификацию в Индонезии. Как пишет Gizmochina, модельный номер аппарата — 21081111RG. Уже сейчас известно, что в основу смартфона ляжет чип от MediaTek. По мнению инсайдеров, речь идёт о SoC Dimensity 1200 SoC.
Что интересно, «утечки» также гласят, что нас ждёт сразу две модели Mi 11 — базовая и pro. Известно, что обе версии получат 120 Гц дисплей.