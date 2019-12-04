Грядущий недорогой флагман Xiaomi получит неожиданный процессор

Но обо всем по порядку. Судя по последним данным, Redmi K30 оснастят 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления экрана 120 Гц. Оперативной памяти ожидается от 6 ГБ, а емкость аккумулятора, по всей видимости, составит 4 500 мАч. Что касательно процессора, то Redmi K30 будет построен на базе анонсированного накануне Snapdragon 765G, в который помимо всего прочего заложена поддержка мобильных сетей пятого поколения 5G. Фронтальная камера в смартфоне будет двойная, на 20 и 2 Мп. Основная камера будет представлена квадромодулем на 64, 13, 8 и 2 Мп.

Напомним, что вместе с анонсом Redmi K30 ожидается и представление публике нового “убийцы MacBook” в лице RedmiBook 13.