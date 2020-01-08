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Xiaomi поможет пользователям выбрать нужный смартфон
Пока лишь в фирменных магазинах в Китае
Xiaomi — очень популярный бренд. И несмотря на это, в модельном ряде производителя могут разобраться лишь избранные — среднестатистический пользователь вряд ли сможет без затруднений подобрать для себя новое устройство китайского техногиганта. Xiaomi все понимает и в связи с этим, по всей видимости, компания решила помочь в этом вопросе своим пользователям.
Для того была разработана новая функция, которая уже появилась в фирменных магазинах Xiaomi Mall, позволяющая покупателям сравнивать различные моделей смартфонов как по характеристикам, так и в целом по возможностям. Для того, чтобы понять, в чем именно различаются определенные модели смартфонов, достаточно лишь их выбрать и сравнить. При этом подобная функция была востребована многие годы, но почему-то Xiaomi только сейчас приняла решение внедрить ее в свои фирменные магазины.
Напомним, что ближайший анонс Xiaomi — это юбилейный смартфон компании Xiaomi Mi 10. К сожалению, в сети мало информации о грядущей новинки, но судя по последним данным, датой анонса китайских флагманов числится 11 февраля текущего года.