Xiaomi поможет пользователям выбрать нужный смартфон

Для того была разработана новая функция, которая уже появилась в фирменных магазинах Xiaomi Mall, позволяющая покупателям сравнивать различные моделей смартфонов как по характеристикам, так и в целом по возможностям. Для того, чтобы понять, в чем именно различаются определенные модели смартфонов, достаточно лишь их выбрать и сравнить. При этом подобная функция была востребована многие годы, но почему-то Xiaomi только сейчас приняла решение внедрить ее в свои фирменные магазины.