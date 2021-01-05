Xiaomi пообещала бесплатный ремонт для сломанных после обновления Mi A3

Столь радикальный шаг связан с невозможностью включения смартфона после обновления, передаёт Gizmochina. При этом, судя по всему, пока что бесплатный ремонт будет работать лишь на родине компании — в Китае. Планирует ли Xiaomi расширить услугу на прочие страны, на данный момент неизвестно.

Отметим, что энтузиасты уже нашли способ «оживления» смартфона своими усилиями. Правда, этот метод не самый простой, так как для его использования будет необходимо разобрать Mi A3. Так что если вы успели сломать свой аппарат, но не уверены в своих силах, лучше воздержаться от самостоятельного ремонта.