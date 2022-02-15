Xiaomi пообещала революцию в мобильном звуке в своём новом антикризисном флагмане

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Xiaomi пообещала революцию в мобильном звуке в своём новом антикризисном флагманеНасколько правдиво это заявление, узнаем совсем скоро
Уже завтра Xiaomi должна представить свой новый доступный флагман — Redmi K50 Gaming Edition. И вот, накануне столь масштабного события, подробностями об устройстве поделился генеральный директор Redmi Лу Вейбинг.
По словам топ-менеджера, смартфон сможет похвастаться не только мощной начинкой, но и прорывным качеством звука для мобильных устройств. Так, аппарат сможет воспроизводить детали, которые ранее были невозможны на девайсах из этого класса, тем самым «усиливая ощущение локализации и реалистичности игровых звуковых эффектов».
Для того, чтобы добиться подобного, инженерам Xiaomi пришлось использовать новые резонаторы, а также попросить о помощи специалистов JBL.
Напомним, что ранее в сети появилась информация, согласно которой Redmi K50 Gaming Edition появится и за пределами Китая. Правда, международная версия смартфона получит иное название — Poco F4 GT.
Источник: Weibo