Xiaomi пообещала революцию в мобильном звуке в своём новом антикризисном флагмане

По словам топ-менеджера, смартфон сможет похвастаться не только мощной начинкой, но и прорывным качеством звука для мобильных устройств. Так, аппарат сможет воспроизводить детали, которые ранее были невозможны на девайсах из этого класса, тем самым «усиливая ощущение локализации и реалистичности игровых звуковых эффектов».

Для того, чтобы добиться подобного, инженерам Xiaomi пришлось использовать новые резонаторы, а также попросить о помощи специалистов JBL.