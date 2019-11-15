Xiaomi пообещала выпускать все смартфоны дороже 18 000 рублей с поддержкой 5G

По словам господина Цзюня, уже в течение первой половины 2020 года все устройства Xiaomi, цена которых будет превышать 285 долларов или 18 000 рублей, обязательно будут оснащаться 5G-модулем. А если держать в голове тот факт, что компания уже заявила о том, что на данный момент в ее стенах готовится около 10 смартфонов с поддержкой 5G, можно сделать вывод, что в следующем году нас ждет целая волна недорогих устройств с новейшей технологией на борту.

Напомним, что по подсчетам аналитической компании TSMC спрос на 5G-смартфоны в следующем календарном году должен достичь 300 млн штук.